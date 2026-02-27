Sanremo, scaletta quarta serata: la lista dei cantanti per duetti e cover

14.3 C
(Adnkronos) – Elettra Lamborghini e Las Ketchup aprono la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover. Sul palco dell’Ariston, oggi 27 febbraio, tutti i 30 artisti in gara. L’ultima esibizione è quella di Leo Gassmann con Aiello. 

 

01 – Elettra Lamborghini con Las Ketchup – ‘Aserejé’ 

02 – Eddie Brock con Fabrizio Moro – ‘Portami via’ 

03 – Mara Sattei con Mecna – ‘L’ultimo bacio’ 

04 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – ‘Ti lascio una canzone’ 

05 – Levante con Gaia – ‘I maschi’ 

06 – Malika Ayane con Claudio Santamaria – ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ 

07 – Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – ‘Occhi di gatto’ 

08 – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – ‘Su di noi’ 

09 – Tommaso Paradiso con Stadio – ‘L’ultima luna’ 

10 – Michele Bravi con Fiorella Mannoia – ‘Domani è un altro giorno’ 

11 – Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – ‘Vita’ 

12 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – ‘Il mondo’ 

13 – Fulminacci con Francesca Fagnani – ‘Parole Parole’ 

14 – LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo – ‘Andamento lento’ 

15 – Raf con The Kolors – ‘The riddle’ 

16 – J-Ax con Ligera County Fam – ‘E la vita, la vita’ 

17 – Ditonellapiaga con TonyPitony – ‘The lady is a tramp’ 

18 – Enrico Nigiotti con ALFA – ‘En e Xanax’ 

19 – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – ‘Besame Mucho’ 

20 – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – ‘Hit the Road Jack’ 

21 – Francesco Renga con Giusy Ferreri – ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ 

22 – Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA – ‘Quello che le donne non dicono’ 

23 – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – ‘Baila Morena’ 

24 – Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – ‘Cinque giorni’ 

25 – Fedez & Masini con Stjepan Hauser – ‘Meravigliosa Creatura’ 

26 – Ermal Meta con Dardust – ‘Golden Hour’ 

27 – Nayt con Joan Thiele – ‘La canzone dell’amore perduto’ 

28 – Luchè con Gianluca Grignani – ‘Falco a metà’ 

29 – Chiello con maestro Saverio Cigarini – ‘Mi sono innamorato di te’ 

30 – Leo Gassmann con Aiello – ‘Era già tutto previsto’. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

