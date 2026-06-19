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Scontro tra due treni a nord di Londra, soccorsi in azione: “Feriti gravi tra personale e passeggeri”

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(Adnkronos) – Una collisione tra due treni si è verificata oggi, venerdì 19 giugno, nell’area di Bedford, a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un’eliambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio (Hazardous Area Response Team), mentre l’East of England Ambulance Service ha classificato l’episodio come major incident. 

Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona, in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. 

 

Il sindacato britannico Rail, Maritime and Transport ha riferito che ci sono “feriti gravi” tra il personale di bordo e i passeggeri. “Il pensiero di tutto il sindacato è rivolto alle persone coinvolte e continuiamo a monitorare la situazione”, ha aggiunto il portavoce del sindacato, citato dai media britannici. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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