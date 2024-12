Serie A, probabili formazioni: Vlahovic torna titolare, Ranieri senza Dovbyk

(Adnkronos) –

Torna in campo la Serie A. Dopo la Coppa Italia, è di nuovo tempo di campionato con la 15esima giornata. Si comincia venerdì 6 dicembre e si finisce lunedì 9. Apre l’Inter, che a San Siro ospita il Parma prima del big match di Bergamo tra l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Fonseca. La Juventus sfida il Bologna allo Stadium, mentre la Roma è attesa dalla partita casalinga contro il Lecce. Domenica sera l’altro big match di giornata, con la Lazio che, dopo aver battuto il Napoli in Coppa Italia, vola al Maradona per sfidare nuovamente la capolista.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Linetty; Ricci, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pellegrini, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. Ranieri

Lecce (4-3-3): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri. All. D’Aversa

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Como (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Monza (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

Udinese (4-3-1-2): Okoye; Ehizibue, Giannetti, Bijol, Kamara; Lovric, Karlstrom, Zarraga; Thauvin; Davis, Lucca. All. Runjaic —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)