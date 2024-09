Sinner, ecco il nuovo team: fisioterapista e preparatore per Jannik

(Adnkronos) –

Jannik Sinner rinnova la sua squadra annunciando oggi l’arrivo de preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio. Entrambi in passato hanno lavorato, tra gli altri, con il serbo Novak Djokovic. L’azzurro, numero 1 del mondo, completa il team dopo la ‘rivoluzione’ legata al caso clostebol. A fine agosto, Sinner ha chiuso il rapporto professionale con il fisioterapista Giacomo Naldi e con il preparatore Umberto Ferrara. In primavera Sinner è risultato positivo ad uno steroide anabolizzante contenuto in uno spray che Naldi, su indicazione di Ferrara, ha utilizzato per curare un proprio dito. Il fisioterapiesta quindi ha trattato Sinner senza usare i guanti, provocando la contaminazione che ha determinato la positività dell’azzurro. Il 23enne altoatesino è stato in grado di ricostruire la catena di eventi, evitando la squalifica per doping. La notizia dei nuovi ingressi è stata ufficializzata dallo stesso Jannik Sinner sui social, con l’altoatesino che ha pubblicato un post: “Benvenuti nella squadra Marco e Ulises”, con la foto allegata in cui si vede il campione altoatesino in compagnia di Marco Panichi e di Ulises Badio, che completerà il team dell’azzurro con il ruolo di fisioterapista. Subito arrivata anche l’approvazione di Sofia Goggia che in risposta al messaggio del numero uno del mondo ha scritto: “Daje marconeeee @marco_panichi1”. Panichi ha un grande esperienza in campo tennistico, avendo lavorato in passato con Fabio Fognini, Simone Bolelli, Francesca Schiavone, Roberta Vinci e per sette anni, con l’ex numero uno del mondo Djokovic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)