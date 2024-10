Sinner in finale contro Alcaraz a Pechino, quanto guadagna Jannik

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale nel torneo Atp di Pechino, l’azzurro è sempre più numero 1 del ranking e vede aumentare il suo montepremi grazie all’ennesimo exploit nel 2024. Il 23enne altoatesino, vittorioso in semifinale contro il cinese Yunchaokete Bu, in finale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie e prossimo numero 2 del ranking. Il vantaggio di Sinner sul più immediato inseguitore è superiore ai 4000 punti: un abisso. La vittoria nella finale vale, dettaglio secondario ma non troppo, 695.750 dollari: si tratta di un premio superiore del 2,5% rispetto a quello che Sinner ha incassato per il trionfo un anno fa. L’accesso alla finale, da solo, vale 374.340 dollari: in questo caso, l’aumento rispetto all’edizione 2023 è del 2,4%. La vittoria, oltre a consegnare a Sinner il settimo titolo stagionale, permetterebbe al numero 1 del mondo di superare ampiamente quota 11 milioni nei premi conquistati nel 2024: al momento, Jannik si attesta a 10,55 milioni di dollari stagionali. Il prize money totale della carriera è di 27,63 milioni di dollari. Alcaraz, che nel 2024 ha vinto 3 tornei, rispetto all’azzurro ha guadagnato di più da quando è professionista: il 21enne iberico ha superato quota 35,1 milioni complessivi, ma nel 2024 non è ancora arrivato alla doppia cifra: nella stagione in corso ha incassato 8,15 milioni di dollari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)