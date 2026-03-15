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Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells – Il match in diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo.  

Dove vedere Sinner-Medvedev? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW 

 

Si tratta del 16° confronto tra Sinner e il russo: Jannik è avanti 8-7 nei precedenti.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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