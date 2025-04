Sinner, Panatta nuovo allenatore? L’ex tennista: “Per carità, mi annoierei”

(Adnkronos) –

Adriano Panatta nuovo allenatore di Jannik Sinner? Una suggestione destinata a rimanere tale, almeno per ora. Mentre si avvicina il rientro del tennista azzurro in campo, fissato per gli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, continuano i casting per individuare il sostituto di Darren Cahill, supercoach che a fine anno dirà addio al numero uno del mondo. Tra le tante suggestioni di cui si parla, c’è anche quella di vedere Panatta, ex tennista azzurro oggi opinionista, nell’angolo di Sinner. Un’ipotesi però smentita con forza proprio da Adriano, protagonista del leggendario trionfo in Coppa Davis nel 1976: “Se mi piacerebbe allenare Sinner dopo lo stop? Per carità, non è la vita che fa per me, tutti i giorni le stesse persone, non è da me”, ha detto a Rai Radio 1. “Il coach deve avere una vocazione quasi monacale, passano minimo 300 giorni insieme. E poi dover parlare sempre di tennis, figuratevi, io mi annoio dopo 5 minuti”, la parole di Panatta —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)