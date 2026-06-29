37.9 C
Firenze
lunedì 29 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, paura a Wimbledon: brutta caduta con Kecmanovic

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Paura per Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, il tennista azzurro ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic al primo turno dello Slam di Londra, rimediando una brutta caduta nel corso del terzo set. Durante il quinto game infatti, un rovescio del serbo prende controtempo il numero 1 del mondo, che è stato costretto a un movimento innaturale per forzare la risposta. 

Sinner si è ritrovato quindi sbilanciato ed è finito a terra, con la gamba che è rimasta ‘incastrata’ sotto di lui e il corpo che ha avuto un sobbalzo innaturale. L’azzurro è rimasto quindi dolorante toccandosi l’anca, con il silenzio che è caduto sul Centrale di Wimbledon. 

Sinner però è riuscito a rialzarsi, ha zoppicato leggermente e si è rimesso in posizione, ricominciando quindi a giocare. Eventuali infortuni sembrano quindi scongiurati. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
37.9 ° C
38.5 °
37 °
31 %
1.3kmh
96 %
Lun
36 °
Mar
34 °
Mer
36 °
Gio
29 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2195)ultimora (1336)Video Adnkronos (486)salute (85)sport (79)lavoro (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati