30.5 C
Firenze
lunedì 15 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spagna, Rafa Mir condannato a otto anni e mezzo di carcere per violenza sessuale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Quarta Sezione del Tribunale Provinciale di Valencia ha condannato il calciatore Rafa Mir a otto anni e sei mesi di reclusione, come comunicato oggi alle parti dal Tribunale Superiore di Giustizia della Comunità Valenciana. La sentenza, già comunicata alle parti e non definitiva, infligge all’attuale attaccante dell’Elche sette anni di reclusione per violenza sessuale e 18 mesi per lesioni personali, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima a un minimo di 500 metri per un periodo di dieci anni e al risarcimento di 14.000 euro per i danni fisici subiti e 50.000 euro per il danno morale arrecato, come riportano i media spagnoli.  

Un secondo imputato, Pablo Jara, anch’egli calciatore e amico di Mir, è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale, reati contro la morale pubblica e lesioni lievi. Nel suo caso, il risarcimento ammonta a 6.280 euro. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.5 ° C
32.4 °
29.3 °
37 %
1.3kmh
0 %
Lun
30 °
Mar
30 °
Mer
35 °
Gio
38 °
Ven
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1338)ultimora (891)Video Adnkronos (330)ImmediaPress (205)sport (101)salute (87)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati