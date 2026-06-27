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Terremoto Venezuela, morta la donna di origini siciliane dispersa dopo il sisma. Lo zio: “Dolore indescrivibile”

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(Adnkronos) – E’ morta Francesca Mannina, la donna italo-venezuelana di origini palermitane dispersa dopo il terremoto in Venezuela. “Addio nipotina dal cuore immenso – scrive lo zio Davide Emma in un post sui social – Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e ad augurare il bene. Riuscivi sempre a strapparci un sorriso. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Ma vivrai per sempre nel mio cuore, nel luogo in cui nemmeno la morte potrà mai raggiungerti. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne”. 

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