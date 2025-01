Terzo mandato, la leghista Stefani: “Scelgano cittadini, Campania diversa da Veneto”

(Adnkronos) – Sul terzo mandato “ci sono posizioni diverse nella maggioranza e questo si è ormai capito. Noi siamo per una soluzione che dia la possibilità ai cittadini di scegliere chi, uscente, è bravo e potrebbe meritare”. Interpellata dall’AdnKronos, all’indomani dello stop del cdm alla norma pro-De Luca in Campania, Erika Stefani, senatrice leghista e a capo del Dipartimento Autonomia regionale del partito di Matteo Salvini, ribadisce la posizione leghista sul terzo mandato ai governatori. “Sulla legge Campania – aggiunge la parlamentare veneta – però occorre anche specificare, perché la situazione è giuridicamente diversa rispetto al Veneto dove è stata recepita la legge nazionale, cosa non avvenuta invece in Campania”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)