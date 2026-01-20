10 C
Tpl, Gualtieri (Asstra): “Spazio di emancipazione per le donne, settore offre nuove opportunità”

(Adnkronos) – “Il Trasporto Pubblico Locale è uno spazio di emancipazione: penso all’autonomia delle ragazze che utilizzano quotidianamente i nostri mezzi per andare a scuola e alle tante donne che cercano un’occupazione e un’indipendenza economica, trovando nel trasporto pubblico uno strumento che le agevola nel loro percorso”. Lo ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, intervenendo al convegno “Donne e mobilità – Politiche per la parità, le professioni e l’innovazione”, in corso a Bologna. 

“Il settore – sottolinea – è attraversato da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative e oggi offre nuove opportunità professionali anche alle donne, dal ruolo di autista – come dimostra il crescente interesse femminile per questa professione – fino agli ambiti più avanzati legati alla mobilità elettrica, all’idrogeno, alla guida autonoma e alla manutenzione predittiva”.  

“L’appuntamento di oggi è importante perché pone uno sguardo ‘al femminile’ sulla mobilità pubblica, legando il tema del lavoro a quello dell’attenzione all’utenza. L’attenzione di genere è una leva decisiva anche sul fronte della sicurezza, grazie alla presenza del personale di guida, ai sistemi di videosorveglianza, al collegamento con le centrali operative e alle azioni di informazione e sensibilizzazione che rafforzano la fiducia nel servizio pubblico”m conclude. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

