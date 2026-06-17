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Treni, circolazione sospesa su linea Alta Velocità tra Rogoredo e Piacenza: ritardi e cancellazioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Circolazione dei treni sospesa oggi mercoledì 17 giugno tra Milano Rogoredo e Piacenza sulla linea Alta Velocità Milano – Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica. Un guasto ha provocato la cancellazione di numerosi treni e ritardi fino a 120 minuti. Il guasto è iniziato alle 10.20. I treni Alta Velocità sono instradati sulla linea convenzionale e, sottolinea Trenitalia, attualmente possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e subire cancellazioni. 

E’ in graduale ripresa invece la circolazione sulla linea Brennero – Verona dopo un inconveniente tecnico alla linea a Fortezza. I treni Regionali, riferisce Trenitalia, hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 130 minuti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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