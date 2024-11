Tú Sí Que Vales, stasera la finale: ecco chi sono i finalisti e il montepremi

(Adnkronos) – Va in onda stasera, sabato 16 novembre, in prima serata su Canale5 la finale di ‘Tú Sí Que Vales’. Sono 16 i finalisti, gli artisti che di questa edizione 2024 che, grazie alle loro straordinarie esibizioni, sono riusciti a stupire il pubblico e a conquistare la giuria approdando alla finale del talent. Ma chi di loro riuscirà ad accaparrarsi il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro? A decretarlo sarà il pubblico da casa che vota: tramite sms al numero 477.000.4 – dal sito web www.wittytv.it tramite app Wittytv e app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone, smart tv e decoder abilitati) indicando o il codice o il nome dell’artista scelto. A presentare lo show e i performer sul palco il trio formato da: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)