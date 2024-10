Turchia, attacco terroristico vicino ad Ankara: “Ci sono ostaggi, morti e feriti”

(Adnkronos) –

Un attacco “terroristico” nella capitale turca Ankara ha fatto “morti e feriti”, davanti alla sede delle Turkish Aerospace Industries. Lo conferma il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. In un post su X il ministro scrive che “un attacco terroristico è stato sferrato contro gli impianti Tusas”, che si trovano a circa 40 chilometri dal centro di Ankara. “Purtroppo – aggiunge – ci sono martiri e feriti a causa di questo attacco”. Secondo l’emittente Ntv sarebbe in corso uno scontro a fuoco e ci sarebbero ostaggi. Anche Haberturk Tv riferisce di una “situazione con ostaggi” senza altri dettagli. L’attacco non è stato sinora rivendicato. Quello di Ankara potrebbe essere un attacco suicida secondo il giornale turco Sabah. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)