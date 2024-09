Ucraina, Zelensky all’Onu: “Russia pianifica attacchi a nostre centrali nucleari”

(Adnkronos) – La Russia vuole attaccare tre impianti nucleari in Ucraina per distruggere la rete energetica del Paese. E’ l’allarme rilanciato dal presidente Volodymyr Zelensky nel corso del suo intervento davanti all’Assemblea generale dell’Onu. “Ora, mentre ci avviciniamo al terzo inverno di questa guerra, la Russia sta cercando ancora una volta di distruggere il nostro sistema energetico e quest’autunno saranno ancora più cinici. Si stanno preparando a colpire i nostri impianti nucleari, tre di questi, abbiamo questa informazione e le prove”, ha denunciato. Il presidente nel suo intervento durante il quale ha accusato la Russia di essere “20 volte” più grande del suo Paese e, nonostante questo, di volere altra terra “il che è folle”, ha poi ribadito che “la pace è necessaria e deve essere una pace vera e giusta, la voglio per il mio popolo”. “Non può esserci una pace giusta senza l’Ucraina”, ha scandito Zelensky. “Chiedo il sostegno di tutte le nazioni del mondo, non dividiamo il mondo. Chiedo lo stesso a voi, non dividete il mondo, siate Nazioni Unite e questo porterà la pace”, ha quindi esortato Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)