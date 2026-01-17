Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l’approvazione del Parlamento europeo

(Adnkronos) – I rappresentanti dell’Unione Europea e dei Paesi del Mercosur – Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay – hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negoziati. L’intesa è stata salutata con applausi come un segnale di apertura in un momento di incertezze globali, minacce tariffarie e protezionismo crescente. La firma è avvenuta alla presenza dei presidenti Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e segna una tappa importante per il rafforzamento dei legami economici tra Europa e Sud America.

Nonostante la firma, l’accordo dovrà ancora ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo prima di entrare in vigore. L’Aula di Strasburgo, che esercita un ruolo decisivo sugli accordi commerciali internazionali dell’Ue, ha già preparato il dibattito, previsto per la plenaria di gennaio, e potrebbe richiedere il parere della Corte di giustizia dell’Ue sulla compatibilità dei testi con i trattati europei.

Il voto degli eurodeputati non è scontato, poiché diversi gruppi hanno espresso critiche e presentato mozioni di censura contro la Commissione, mentre la ratifica definitiva richiederà anche l’ok dei Parlamenti nazionali per l’accordo di partnership a competenza mista.

