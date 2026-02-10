Usa, rapimento della madre di una conduttrice Nbc: caccia al sospetto, diffusa la foto

(Adnkronos) – L’Fbi ha reso pubbliche quattro immagini di una persona sospetta per la scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre della giornalista di Nbc News Savannah Guthrie. Le foto in bianco e nero, risalenti alla mattina della sparizione, mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson, in Arizona, mentre sembra manomettere la telecamera di sicurezza fuori dalla porta dell’abitazione. Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha spiegato che le immagini sono state recuperate da dati residui dei sistemi e rappresentano i primi elementi visivi su un possibile soggetto coinvolto nel caso.

La scomparsa è stata denunciata il 1° febbraio, dopo che la donna non si era collegata a una funzione religiosa online. Nancy Guthrie era stata vista l’ultima volta la sera precedente, dopo una cena a casa della figlia. L’indagine, guidata dallo sceriffo della contea di Pima con il supporto delle autorità federali, è stata successivamente qualificata come inchiesta penale. Alcuni media hanno riferito di aver ricevuto una richiesta di riscatto in bitcoin, che però non è stata confermata dalle autorità. La famiglia ha lanciato un appello pubblico: in un video, Savannah Guthrie ha detto di credere che la madre sia “ancora là fuori” e ha chiesto l’aiuto di tutti per ritrovarla. Le autorità, per ora, non hanno annunciato briefing e invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.

—

