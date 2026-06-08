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Valeria Movchan scomparsa a Ceccano, l’allarme e l’appello

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(Adnkronos) –
Valeria Movchan scomparsa a Ceccano. Sono attualmente in corso le ricerche per la bambina di 12 anni di cui si sono perse le tracce a partire dal pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno. Movchan è uscita di casa ma non è più tornata, facendo scattere immediatamente l’allarme dei familiari, che hanno avvisato le forze dell’ordine. 

L’appello per ritrovare Valeria è stato diffuso anche attraverso i social: “Scomparsa Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni, di cui si sono perse le tracce ieri, 7 giugno, quando è stata vista l’ultima volta in paese”, ha scritto la Città di Fondi sul proprio profilo Facebook ufficiale.  

“Valeria è alta circa 160 centimetri, pesa 45 chilogrammi ed è bionda. Chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni che possano contribuire al suo ritrovamento è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 oppure la stazione dei carabinieri di Ceccano al numero 0775625635”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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