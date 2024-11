‘Vermiglio’ candidato come miglior Film europeo: due nomination agli Efa

(Adnkronos) –

‘Vermiglio’ di Maura Delpero riceve due candidature agli Efa 2024 nelle categorie Miglior Film Europeo e Miglior Regista. Il film, già scelto per rappresentare l’Italia ai prossimi premi Oscar, ha ricevuto questo importante riconoscimento dall’Accademia europea del cinema che ogni anno assegna i premi Efa. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che ha coprodotto il film con Cinedora, esprime soddisfazione: “Le nostre congratulazioni a Maura Delpero, alla sua visione di cinema rigorosa e nitida, capace di trasfigurare piccole vicende di montagna in storie senza limiti né confini. Entrare nella cinquina dei finalisti Efa è un traguardo importante nel percorso che Maura Delpero sta costruendo passo dopo passo, con capacità e determinazione, senza temere di affrontare sfide difficili, come nel caso di questo film, di raccontare una storia recitata in dialetto con pochi attori professionisti. Un riconoscimento di prestigio che aggiunge ulteriore visibilità al film impegnato in questo periodo nella campagna Oscar. Complimenti anche ai produttori di Cinedora che hanno creduto nella potenzialità di Vermiglio, e con i quali ci accomuna l’idea della necessità di un cinema d’autore che sappia parlare anche al pubblico”. I vincitori degli European Film Awards (Efa) saranno svelati nella cerimonia di premiazione del 7 dicembre a Lucerna. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)