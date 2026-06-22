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‘Vita! Il concerto’, stasera su Rai 1: gli ospiti in diretta dal Circo Massimo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Stasera, lunedì 22 giugno, andrà in onda ‘Vita! Il concerto’, su Rai 1 alle 21.15 in diretta dal Circo Massimo, una serata all’insegna della musica in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. A condurre la serata Giorgia Cardinaletti e Nek. Tra gli ospiti, Lorella Cuccarini e Raoul Bova.  

Sul palco saliranno Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.  

Ispirato alla canzone ‘Vita’, con il famoso verso di Mogol ‘Vita in te ci credo’ e l’indimenticabile interpretazione di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto vuole essere un’occasione di partecipazione collettiva attorno a un tema universale. Perché una canzone o un concerto non possono cambiare il mondo, ma possono contribuire a divulgare buone pratiche. Una doppia sfida, rivolta ai ragazzi di oggi e ai ragazzi di ieri, riassunta nello slogan internazionale dell’evento: “Believe in yourself, in a life full of health”. 

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