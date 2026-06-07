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Zverev, pausa insulina contro Cobolli in finale Roland Garros

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(Adnkronos) –
Pausa insulina per Alexander Zverev al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 7 giugno, il tennista tedesco ha sfidato Flavio Cobolli nella finale dello Slam di Parigi, dovendo affrontare uno stop forzato nel corso del match. Zverev infatti, durante un cambio di campo, si è seduto in panchina e si è inettato dell’insulina nella gamba, un modo per ‘combattere’ il suo diabete. 

Non è la prima volta che Zverev regala scene del genere. Nel corso della sua carriere il tedesco ha imparato a fare i conti con il diabete che lo accompagna da tutta la vita, potendo sfruttare l’insulina nei momenti in cui si sente più provato e svuotato di forze. 

 

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