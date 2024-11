‘Adorazione’ arriva su Netflix, il debutto di Noemi: “Nella serie divento mamma, è stata un’esperienza di vita”

(Adnkronos) – Arriva su Netflix ‘Adorazione’, la serie young adult in 6 episodi liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo. È un ‘coming of age’ con una forte componente mistery che intreccia sentimenti e generazioni, in un susseguirsi di scoperte, rivelazioni sorprendenti e segreti gelosamente custoditi, finendo per distruggere le poche certezze di una vita di provincia sempre sul filo tra aspirazioni e sogni infranti. I giovani protagonisti si confrontano con le loro paure più profonde e le dinamiche del gruppo, rivelando tensioni nascoste e relazioni complicate, in una sfida costante con se stessi, col diventare adulti e con i loro genitori, per niente pronti ad accettare le molteplici verità sulle vite dei figli. La serie, diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, vede nel cast Noemi Magagnini, Alice Lupparelli, Beatrice Puccilli, Penelope Raggi, Luigi Bruno, Giulio Brizzi, Tommaso Donadoni, Federico Russo, Barbara Chichiarelli, Claudia Potenza e con Noemi, al suo debutto come attrice. ‘Adorazione’ vanta la presenta diFabri Fibra, supervisore musicale per la colonna sonora. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)