Agricoltura, focus di Syngenta sul valore della sinergia pubblico-privato nella ricerca per una maggiore sostenibilità

(Adnkronos) – Nell’ambito dell’ottava edizione del Mantova Food & Science Festival si è svolto il panel "Ricerca pubblica e privata: un intreccio sempre più indissolubile?", che ha approfondito l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati in materia di ricerca, in particolare per lo sviluppo di nuove tecnologie da immettere sul mercato, nel campo dell’agricoltura. Al dibattito hanno preso parte Camilla Corsi, responsabile globale della ricerca Crop protection di Syngenta, e Alessandra Pesce, direttrice del centro di politiche e bioeconomia del Crea.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)