Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Agricoltura: Giovoni, “La Dop Economy motore per biodiversità e imprese campane”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – A Campania Mater, la due giorni per l’agricoltura promossa dalla Regione Campania al Palazzo Reale di Napoli, l’esperta di comunicazione e marketing Chiara Giovoni ha sottolineato il ruolo della Dop Economy come leva di sviluppo e promozione delle eccellenze produttive campane. Con 55 riconoscimenti tra Dop e Igp, la biodiversità regionale rappresenta – ha detto – non solo etichette certificate, ma intere filiere imprenditoriali capaci di fare sistema e conquistare mercati internazionali. Al tavolo hanno partecipato imprenditori e rappresentanti di grandi aziende agroalimentari, ma Giovoni ha richiamato l’attenzione anche sul valore delle piccole realtà familiari e sull’importanza di consorzi, reti e sinergie per affrontare le sfide globali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

