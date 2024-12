(Adnkronos) – L’installazione multimediale interattiva dell’artista Annalaura di Luggo con il patrocinio morale del Giubileo e del MAECI è stata inaugurata in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità nei Musei. L’intervento installativo prende spunto dall’affermazione ‘Spes non confundit’ ovvero ‘La speranza non delude’ che apre la bolla papale del Giubileo del 2025. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)