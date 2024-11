Alberti Casellati: “Università fonte di saperi e di interconnessioni con imprese, istituzioni, deve creare sviluppo scientifico ed economico”

(Adnkronos) – “L’Università costituisce l’allevatrice del nostro futuro, forma le nostre classi dirigenti e pone le basi per uno sviluppo economico-sociale. L’Università deve produrre valore sociale, questo significa che non soltanto deve produrre buoni laureati, ma buoni cittadini, che sappiano inserirsi nel nostro contesto economico e sociale, specialmente in un periodo difficile come quello attuale.” Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tema dell’evento le Interconnessioni e sfide globali: il ruolo strategico dell’università. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)