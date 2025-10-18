Alberto Barachini: “Con la prima legge italiana sull’AI difendiamo startup, talenti e cittadini” Video News 18 Ottobre 2025 08:40 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Gianluca Vitagliano (Carabinieri): “Così seguiamo i criminali sulle blockchain” Video News Alan Baratz (D-Wave): “10 milioni per portare il calcolo quantistico in Italia” Video News John Kavanagh (TikTok): “Project Clover, 12 miliardi per proteggere i dati degli utenti europei” Video News Damour: “Abbiamo ascoltato il suono dello spazio. Quantum e AI cambieranno la fisica del futuro” Video News Tiziana Tornaghi (IBM): “La digitalizzazione PA passa da agenti AI e sicurezza post-quantistica” Video News Giuliano Noci (Politecnico di Milano): “L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia” Video News Edoardo Accenti (HPE): “Automazione, AI e cybersecurity per una PA più efficiente e sicura” Video News Brunella Bruno (Consiglio di Stato): “L’AI nella giustizia rafforza la decisione umana” Video News Alberto Barachini: “Con la prima legge italiana sull’AI difendiamo startup, talenti e cittadini” Video News Adnkronos QeA: l’approccio realmente sostenibile della mobilità nell’era della transizione Video News Adnkronos QeA: Italia da record nell’economia circolare, la sostenibilità che fa crescere Video News Orban e il nuovo ordine mondiale tra Putin e Trump Carica altri Firenze cielo sereno enter location 12.5 ° C 12.5 ° 12.3 ° 74 % 0.9kmh 0 % Sab 21 ° Dom 21 ° Lun 20 ° Mar 18 ° Mer 20 ° Ultimi articoli Primo Piano Pisa, sfida da brividi contro il Verona: “Serve concentrazione e concretezza” Sport Prevenzione al femminile, l’Empoli aderisce all’Ottobre Rosa Cronaca Fiamme in un’azienda di materiale elettronico di Cortona Tecnologia L’economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese Salute e Benessere Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gianluca Vitagliano (Carabinieri): “Così seguiamo i criminali sulle blockchain” Video News Alan Baratz (D-Wave): “10 milioni per portare il calcolo quantistico in Italia” Video News John Kavanagh (TikTok): “Project Clover, 12 miliardi per proteggere i dati degli utenti europei” Video news Video News Gianluca Vitagliano (Carabinieri): “Così seguiamo i criminali sulle blockchain” Video News Alan Baratz (D-Wave): “10 milioni per portare il calcolo quantistico in Italia” Video News John Kavanagh (TikTok): “Project Clover, 12 miliardi per proteggere i dati degli utenti europei”