Alimenti, nutrizionista Bernardi: “Consumare yogurt  e latti fermentati significa prendersi cura della propria salute”

(Adnkronos) – "Consumare yogurt e latti fermentati significa prendersi cura della propria salute. Questo è dimostrato scientificamente ed è un'azione semplice perché si possono consumare prodotti molto buoni quotidianamente". A dirlo Elisabetta Bernardi, Biologa nutrizionista specialista in Scienza dell'Alimentazione, in occasione dell'evento 'Yogurt: l'elisir per un futuro in salute' nel corso del quale è stato illustrato lo studio della categoria dell'ultrafresco, realizzato da Danone Italia in collaborazione con Circana, Kantar, Skim, e YouGov e sono state presentate due alcune novità di casa Danone: Danone Skyr, la formula rinnovata di HiPro, Actimel Tripla Azione, Activia Fibre e Activia Kefir al cucchiaio