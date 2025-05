Alla Lum di Bari il convegno “Abitare il futuro”. Garzoni (Università LUM): “La manifestazione ha l’obiettivo di pensare liberamente a come costruire nuove sintonie per il futuro”

(Adnkronos) – “Oggi abitare è anche abitare le università perché significa anche pensare a un mondo che i giovani devono guardare. Noi in questo nuovo edificio abbiamo pensato anche proprio a un ambiente che possa essere gradevole per gli studenti perché credo che una immersione nel bello consenta anche una capacità di ragionare meglio e quindi di sviluppare la logica e il vero”. Lo dice il rettore dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro” di Casamassima (Ba), dove si è svolta oggi l’edizione 2025 dello Strategy Innovation Forum (SIF) Bari, che riunisce imprenditori, manager, professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali per creare e diffondere conoscenza sull’innovazione strategica. “Da questo punto di vista abitare – ha proseguito Garzoni a margine della manifestazione, nata nel 2015 a Venezia come il principale think tank italiano dedicato all’innovazione strategica, e che dal 2023 si svolge anche in Puglia grazie alla partnership tra Strategy Innovation e l’Università LUM da cui è nata LUM Strategy Innovation -significa anche costruire un’abitazione, costruire una casa. Dato che i nostri giovani passano tanto tempo in università, significa anche avere una condizione diversa di studio e di pensiero. Questa iniziativa parte all’interno di un percorso che noi abbiamo avviato anni fa, ormai tre anni fa con l’Università Ca’ Foscari di Venezia che ci vede guardare al futuro in diverse declinazioni attraverso questo forum che si chiama Strategy Innovation Forum. Una manifestazione che ha l’obiettivo di pensare liberamente a come poterci trovare e costruire delle nuove sintonie per il futuro”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)