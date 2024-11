Amazon, la sinergia pubblico-privato al centro della visita del Ministro Pichetto all’Innovation Lab di Vercelli

(Adnkronos) – L’Operations Innovation Lab di Vercelli è il primo hub di Amazon in Europa in cui vengono testati strumenti innovativi per la riduzione e l’automazione degli imballaggi, a testimonianza del ruolo chiave giocato dall’Italia per la sperimentazione di Amazon in questo campo. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha visitato il Lab di Vercelli, nell’ambito di un incontro mirato a sottolineare l’importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato per l’innovazione degli imballaggi sostenibili. Sono, inoltre, intervenuti anche i rappresentanti di Grifal ed EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)