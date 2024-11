(Adnkronos) – “Aziende come Amazon che sono altamente innovative, modernissime, che fanno ricerca interna per l’innovazione, credo davvero che rappresentino il futuro” ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, in visita all’ Operations Innovation Lab di Amazon di Vercelli dove si è ribadita l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito degli imballaggi sostenibili. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)