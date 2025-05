Amazon, premiate 10 pmi emblema Made in Italy nell’e-commerce

(Adnkronos) – La premiazione avvenuta all’evento ‘Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce’ ospitato a Roma, a Palazzo Piacentini, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con il supporto di ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Un’iniziativa che celebra anche i 10 anni della vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 con lo scopo di promuovere l’eccellenza della creatività e del ‘saper fare’ tipicamente italiano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)