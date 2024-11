(Adnkronos) – Iren presente alla 41ma assemblea nazionale Anci, al Lingotto Fiere di Torino fino al 22 novembre. “Uniamo competenze tecnologiche e capacità finanziarie per aiutare tutte le pubbliche amministrazioni – afferma l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo. Un modo per essere più efficienti in termini di produzione green”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)