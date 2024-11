(Adnkronos) – “Le quote di giovani che sono al di fuori del mondo del lavoro sono alte, avvicinarsi al territorio attraverso i Comuni può essere una buona possibilità di ingaggio” ha dichiarato Vincenzo Ciriaco, direttore regionale dell’Inps Piemonte in occasione dell’evento “Una nuova alleanza tra Inps e comuni a sostegno di giovani e famiglie” che si è tenuto all’interno della 41° assemblea annuale Anci in corso a Torino. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)