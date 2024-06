Arte: presentato ‘Futuro sostenibile’, il progetto di Triennale Milano che unisce Italia e Cina

(Adnkronos) – Triennale Milano, in collaborazione con la società media Fengxiang, presenta ‘Futuro sostenibile’, un progetto artistico internazionale che unisce Cina e Italia rafforzando gli scambi culturali sino-italiani, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. L’iniziativa si compone di un concorso, una serie di mostre, un progetto espositivo e un ciclo di letture. L'evento culminerà con la mostra internazionale presso Triennale Milano, in programma per dicembre 2024, che presenterà le 50 opere più rilevanti selezionate tra quelle esposte nelle mostre nazionali cinesi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)