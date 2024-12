Assemblea Alis, Di Caterina: “Temi fondamentali per il trasporto, la logistica e l’intermodalità”

(Adnkronos) – “L’Assemblea di Alis è un momento di confronto importante alla presenza di 2000 soci e degli stakeholder del sistema. Si portano avanti quei temi che sono fondamentali per il nostro Paese, per il trasporto, la logistica e l’intermodalità. Siamo qui a raccontare anche ciò che sta accadendo in Europa. È un momento di ripartenza per un percorso legislativo europeo che auspichiamo possa essere più proiettato verso il futuro, più attento non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella economica e sociale”. Così Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale Alis, in occasione dell’Assemblea generale dell’Associazione riunita a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)