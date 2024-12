Autostrade, Tomasi (Aspi): “Giovani costruiranno futuro infrastruttura”

(Adnkronos) – “Il titolo di questa mostra non è a caso. ‘Italia in movimento’ significa che spetta a noi costruire il futuro e abbiamo bisogno di giovani perché loro hanno più spinta e più visione”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, rispondendo alle domande dei cronisti al MAXXI dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica, allestita all’interno del museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal titolo: ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’. Una esposizione che sarà possibile visitare dal 6 dicembre 2024 fino al 2 febbraio 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)