Beduschi (assessore Agricoltura Regione Lombardia): “Le soluzioni ci sono, ma bisogna essere liberi culturalmente per utilizzarle”

(Adnkronos) – “La ricetta giusta per andare a centrare l’obiettivo della sostenibilità, che è una cosa universalmente richiesta dai consumatori, dalle istituzioni, da tutti, è quella di far riannodare il nodo della politica con la scienza”. Sono le parole di Alessandro Beduschi, Assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia intervenuto al convegno istituzionale “Sostenibilità e Innovazione: Il Futuro dell’Agricoltura Italiana” organizzato da Syngenta in occasione del Food & Science Festival di Mantova. “Tante sono le soluzioni che solo chi può essere libero culturalmente e senza vincoli ideologici può portare a compimento. Regione Lombardia lo è, guarda alla scienza e alla conoscenza e all’intelligenza dell’uomo come un progresso in un settore che è fortemente innovativo pur essendo molto conservatore nella sua forte identità, nella volontà di far continuare quello che è un’occasione importante di riverberare la forza e la potenza delle nostre produzioni in tutto il mondo”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)