(Adnkronos) – Il segretario del Gruppo italiano per lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali Massimo Claudio Fantini: 'Fra sostenibilità e innovazione' è stato scelto perché rispecchia ciò che stimato vivendo in questi anni. Abbiamo nuove tecniche diagnostiche e nuovi farmaci come non mai in precedenza. E questo implica una scelta di sostenibilità". L'obbiettivo: avere Linee guida per cure più personalizzate.