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Bilancio Ue, Lupo (Pd): “Governo si faccia ascoltare: Qfp più ambizioso”

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“Il governo italiano deve farsi ascoltare con forza in Consiglio per sostenere la proposta sul nuovo bilancio pluriennale 2028-2034 approvata dal Parlamento europeo: chiediamo un incremento di almeno il 10%”. Lo ha detto l’eurodeputato Giuseppe Lupo (Pd) a margine dell’evento Legacoop sul QFP 2028-2034, a Bruxelles.

Lupo ha chiesto più investimenti su competitività, coesione, agricoltura, pesca, sociale e territori, oltre a finanziamenti per crescita e lavoro di qualità. Tra le priorità anche le strategie per isole e comunità costiere, da cui Sicilia e Sardegna potranno avvantaggiarsi.

© Riproduzione riservata

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