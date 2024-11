Bozzano (Sapienza Roma): ”Più professionisti che lavorano ad un obiettivo comune, prevenire i rischi e ridurre l’impatto dei fenomeni naturali”

(Adnkronos) – “Con approccio interdisciplinare intendiamo una approccio al problema dei rischi naturali e antropici che incombono sulle comunità sociali, sul territorio, che combina diverse discipline. L’interdisciplinarietà è il fil rouge di questo progetto Return che è stato costruito per mettere insieme competenti su diverse discipline affinché integrassero i loro risultati scientifici con questo obiettivo comune” Lo ha spiegato Francesca Bozzano, Sapienza Università di Roma, Dipartimento Scienze della Terra, a margine dell’incontro di Bologna sul Progetto Return (Multi-Risk Science for Resilient Communities under a Changing Climate) —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)