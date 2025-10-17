Buscemi contestata alla sinagoga di Milano: “La critica di Netanyahu non è antisemitismo” Video News 17 Ottobre 2025 07:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Sostenibilità: Chabrol (Snfc Voyages Italia), ‘-37% dei consumi di energia con nuovi treni” Video News Max Paiella, il giullare moderno che fa parlare le fiabe Video News Sostenibilità: Urso, “Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese” Video News Sostenibilità: Odella (Bonduelle), ‘La abbracciamo a 360 gradi” Video News Sostenibilità: Giovannini (ASviS), ‘Il Green deal non è strategia ambientalista’ Video News Sostenibilità: Pichetto Fratin “I biocarburanti sono la via per la crescita dell’Italia” Video News Sostenibilità: Corazza (Parlamento europeo), ‘Autonomia strategica al centro del Green Deal’ Video News Ristorazione: a Milano l’Aigrim Day 2025, crescita e formazione al centro del forum di Aigrim-Fipe Video News Sostenibilità: Versarsi (Biorepack), ‘Dialoghiamo con Pa per raccolta imballaggi compostabili’ Video News Sostenibilità: Pasceri (Subito.it), ‘450mila tonnellate di CO2 risparmiate nel solo 2024’ Video News Sostenibilità: Biscarini (Ewiva), ‘La mobilità cambia, se non acceleriamo restiamo indietro’ Video News Sostenibilità: Aragno (Eikon Sc), ‘Per il 92% delle persone salute e ambiente sono collegate’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13.3 ° C 13.8 ° 12.3 ° 68 % 2.6kmh 0 % Ven 18 ° Sab 21 ° Dom 21 ° Lun 20 ° Mar 15 ° Ultimi articoli Sport Decima giornata per la serie C: le toscane tra rilancio e sogni di vertice Lavoro Infortuni, Fiori (Inail): “In Italia in ultimo anno -2% morti su lavoro, ma +35% in itinere” Lavoro Vittimberga (Inps): “Dati positivi dal lavoro ma qualificarlo per più benessere per famiglie” Lavoro Durigon: “Salario minimo per legge a 9 euro è imposizione al basso, la svilisce contrattazione” Lavoro Infortuni, De Luca (Consulenti): “Bene meno morti sul lavoro, ma serve fare di più” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità: Chabrol (Snfc Voyages Italia), ‘-37% dei consumi di energia con nuovi treni” Video News Max Paiella, il giullare moderno che fa parlare le fiabe Video News Sostenibilità: Urso, “Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese” Video news Video News Sostenibilità: Chabrol (Snfc Voyages Italia), ‘-37% dei consumi di energia con nuovi treni” Video News Max Paiella, il giullare moderno che fa parlare le fiabe Video News Sostenibilità: Urso, “Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese”