Cagiano, SkyTg24: “Il racconto sportivo deve passare dal racconto di vita”

(Adnkronos) – “ E’ molto importante che il racconto sportivo passi dal racconto di vita, che prescinda i risultati sportivi, il cronometro o la prestazione. E’ bello che ci siano dei valori di fondo che vengono raccontati in particolare per i giovani che vedono questi atleti come dei miti”. Così Michele Cagiano, vice Direttore SkyTg24 , in occasione della conferenza stampa di presentazione del talk show I campioni si raccontano, che si terrà sabato 30 novembre alle 17:00 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.

