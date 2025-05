Cassioli: “La tecnologia in questo caso se la vivi come un compagno di squadra ti può aiutare”

(Adnkronos) – “La tecnologia aiuta l’inclusione nel momento in cui viene progettata con sensibilità. Quindi chi progetta le app, i device, deve rendersi conto che c’è questo aspetto. Quindi un sito internet dove certe parti non sono accessibili ha l’effetto contrario, oppure penso ai fornelli a induzione delle case di cui ormai quasi tutti noi, che sono touch, non hanno suoni, non hanno feedback. Quindi lì la tecnologia ti può escludere”

Così, intervenendo alla StartUp Week, Daniele Cassioli, campione mondiale paralimpico di sci nautico e divulgatore, su come sport e tecnologia possono diventare strumenti potenti per superare i limiti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)