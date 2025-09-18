30.3 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Codau 2025: Iannantuoni (UniMib), ‘costruire insieme un’università più forte per un Paese migliore’

Video News
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Io oggi parlerò soprattutto del periodo post Pnrr e delle sfide che avremo e che dobbiamo raccogliere per la crescita del nostro Paese. Tutti insieme costruiremo un’università più forte per un Paese migliore”. Sono le parole di Giovanna Iannantuoni, rettrice università degli studi di Milano Bicocca e presidente Crui, in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

