Codau 2025: rettrice Beccalli  (uniCatt): “Università moderna non può prescindere da collaborazione tra parte accademica e amministrativa”

(Adnkronos) – “Parte dell’importanza di questo evento sta nel riunire tutti i direttori generali e la componente tecnico-amministrativa degli Atenei italiani, perchè un’università moderna non può prescindere da una piena collaborazione tra la parte dei accademica e quella amministrativa”. A dirlo all’Adnkronos Elena Beccalli, rettore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)