Conclave, scattato il piano sicurezza: migliaia fedeli in Vaticano – Video

(Adnkronos) – Sono migliaia i fedeli in transito ai siti vaticani sotto l’occhio vigile delle forze di Polizia mentre è iniziato il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Il dispositivo di sicurezza pianificato dalla questura di Roma è scattato alle 7 di questa mattina con le operazioni di bonifica affidate alle unità cinofile e agli artificieri. È stata quindi la volta dei controlli di prefiltraggio e filtraggio per accedere all’area riservata, lungo via della Conciliazione e piazza Pio XII, senza tralasciare piazza San Pietro e la Porta Santa, sebbene, in quest’ultimo caso, solo all’esito degli ulteriori controlli di prefiltraggio. Donne e uomini in divisa, risorse tecnologiche e assetti speciali schierati a comporre un sistema sicurezza in fieri, pronto a rispondere all’evoluzione dello scenario, dettato dalla variabile tempo e alla imprevedibilità cronologica degli esiti del Conclave. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)