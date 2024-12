Cuomo: “Oggi il 90% delle strutture sportive non sono accessibili, integrazione deve essere reale”

(Adnkronos) – “Fino ad oggi si è lavorato per consentire lo sport a soggetti con disabilità, ma si è lavorato poco per consentire di fare spogliatoio insieme. Il nostro obiettivo non è tanto la pratica sportiva ma creare spogliatoio” queste le parole di Sandro Cuomo, direttore tecnico del Club Schermistico Partenopeo, in occasione della terza edizione del CSR Award promossa da Entain Italia con il supporto della sua Fondazione, tenutasi presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)