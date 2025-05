Curigliano (Ieo): “Cancro al seno localizzato potenzialmente guaribile”

(Adnkronos) – ‘Utilizzo degli inibitori delle cicline, in aggiunta alle terapie chirurgiche, radianti e di terapia endocrina riducono in maniera significativa il rischio di recidiva locale e di recidiva a distanza”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Giuseppe Curigliano, professore ordinario di Oncologia medica, università La Statale di Milano e vicedirettore scientifico, Istituto europeo di oncologia, direttore divisione Sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative Ieo, Irccs, Milano, in occasione della campagna #PronteAPrevenire, promossa da Novartis, in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna Odv, per fornire strumenti e informazioni per la gestione consapevole del rischio di recidiva. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)